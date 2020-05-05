الحلقة 11من مسلسل فالنتينو.. داليا البحيري تتعرض للتسمم





وأيقظت عفاف زوجها فلانتينو، لإلقاء قصيدة شعر لأحمد شوقى، وفى أثناء ذلك اتصل عاصم "حمدى الميرغنى"، ليخبره بأن نورا "داليا البحيرى" نقلت للمستشفى عقب إصابتها بتسمم بسبب شربها الكثير من زجاجات الخمور بغرفتها فى الفندق.





وعاتب فلانتينو، نورا بعدما شربت الخمور ونقلت إلى المستشفى، فيما اكتشفت عفاف زوجته سرقة ملابسها من الدولاب الخاص بها وتبين أن عادل إمام وراء سرقتها للذهاب بها إلى نورا لارتدائها.





عرض "فالنتينو" على فضائية "dmc"، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

تدور الأحداث حول "نور محمد أحمد فالنتينو" الشهير ب "فالنتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.





وأوضح فلانتينو لزوجته عفاف سر فترة غيابه الأخيرة، مشيرا إلى أنها كانت فترة غياب روحانية تبرع خلالها براتبه الشهرى لوجه الله، وحاول الحصول على أموال منها لكنها أخبرته بأنه محروم من المصروف بسبب تعمده إخفاء الحقيقة.