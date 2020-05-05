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فن

الحلقة 11 من مسلسل البرنس.. تسجيل صوتي يكشف عن قتلة زوجة البرنس

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل "البرنس" تطورات أبرزها أن "عادل" أحمد داش يخبر شقيقه "رضوان البرنس" بأن قاتل زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه "سيف" هم أشقاؤه "فتحى" أحمد زاهر و"ياسر" محمد علاء" و"عبد المحسن" إدوارد، و"عبير" رحاب الجمل وزوجها "رأفت" أحمد فهيم.

وذهب رضوان إلى منزل "سميحة" "ونجية"، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى زوجتى والده وسألهما عن أولادهم، ليردا أنهما غير موجودين، فاضطرت "سميحة" أن تتصل بــ "فتحى" أحمد زاهر وتبلغه بأن رضوان سأل عليهم.

وذهب "رضوان البرنس" محمد رمضان لـ"المعلمة فدوى" وأخبرها بأنه يعلم بزواجها من شقيقه وهذا منزله، وقام بالبحث عنه فى الغرف، فيما أتصل "فدوى" برجالتها للاستعانة بهم للتصدى له.

بعد معرفة "فتحى" بوجود تسجيل صوتى يدينه هو وأشقائه، وأن هذا التسجيل على هاتف "رضوان البرنس"، طلب مساعدة والدته وزوجة والده "سميحة ونجيه" سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، أن يحاولا سرقة هاتف "رضوان" حتى ينتهى الدليل.

وانتهت أحداث الحلقة بنجاح سميحة فى سرقة هاتف رضوان، وقامت بحرق الهاتف على "البوتجاز"، ولكن رضوان فاجأهما بوجوده.

ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نور" ريم سامى" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

 
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