AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالفيديو.. طريقة عمل الكنافة بالكريم كراميل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
قدمت الشيف أميرة شنب على قناة CBC سفرة طريقة عمل الكنافة بالكريم كراميل، والتي يمكن أن تطبقيها في المنزل اتبعي الخطوات بالفيديو:

مقادير كنافة بالكريم كراميل:
كنافة محمرة سكر لبن بودرة كريم كراميل صوص كراميل 
طريقة تحضير كنافة بالكريم كراميل
* في حلة على النار يوضع اللبن وتذوب فيه بودرة الكريم كراميل

* يضاف إليه السكر وصوص الكراميل

* يذوب تماما الكريم كراميل مع الحليب

* يحرك على النار باستخدام مضرب سلك يدوي حتى يغلظ القوام

* في طبق التقديم توضع الكنافة ويصب عليها الكريم كراميل

* تزين بصوص الكراميل وتقدم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهلة وبسيطة .. طريقة عمل الكنافة

حلويات رمضان.. تعلمي طريقة تحضير الكنافة بالكراميل والكروكانت

عزومتك عندنا.. رول اللحمة مع شعرية باللوز وشوربة خضار بالكريمة والحلو تشيز كيك

اسرار ايتوال.. طريقة عمل كنافة بالكوكالا .. فيديو

طريقة عمل الكنافة بالكريم كراميل.. فيديو

ترشيحاتنا

10 كمامات لكل مواطن.. تحرك برلماني لإضافة الكمامة على بطاقات التموين

ولاية تركية ترفع أذان المغرب قبل موعده بساعة.. وإعلان صوتي: لا تفطروا من فضلكم

فى عيد ميلادها.. تعرف على سر خسارة أديل 22 كيلو من وزنها

لمواجهة كورونا.. الحكومة تدرس خصم 1% من رواتب الموظفين اعتبارًا من أول مايو

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

AdvertisementS

3 رحلات طيران تغادر القاهرة لإعادة العالقين بالعراق والسودان وتنزانيا والهند

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

بقيمة 3 جنيهات.. أسعار جديدة لتبغ الشيشة والسجائر بعد رسوم التنمية

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

وصول 290 مصريا من العالقين في أمريكا إلى مدينة مرسى علم

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

ماذا قال شقيق حاكم قطر عن محاولة الانقلاب على تميم؟

حكم إغماض العينين أثناء الصلاة.. الإفتاء ترد.. فيديو

ثلاثة أيام لا يقرب أحد جثته.. الإفتاء توضح سبب عداوة أبو لهب للنبي والمرض الذي مات به

الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا

نيسان تعلن توافر اختبارات القيادة للسيارة صني 2020 nissan sunny في نسختها المانيوال .. صور

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر