بالفيديو.. طريقة عمل الكنافة بالكريم كراميل

قدمت الشيف أميرة شنب على قناة CBC سفرة طريقة عمل الكنافة بالكريم كراميل، والتي يمكن أن تطبقيها في المنزل اتبعي الخطوات بالفيديو:
مقادير كنافة بالكريم كراميل:
كنافة محمرة سكر لبن بودرة كريم كراميل صوص كراميل
طريقة تحضير كنافة بالكريم كراميل
* في حلة على النار يوضع اللبن وتذوب فيه بودرة الكريم كراميل
* يضاف إليه السكر وصوص الكراميل
* يذوب تماما الكريم كراميل مع الحليب
* يحرك على النار باستخدام مضرب سلك يدوي حتى يغلظ القوام
* في طبق التقديم توضع الكنافة ويصب عليها الكريم كراميل
* تزين بصوص الكراميل وتقدم