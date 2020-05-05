اليوم.. الحكم على متهم بالانضمام لخلية إمبابة الإرهابية

تصدر محكمة الجنايات المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها على متهم بخلية إمبابة الإرهابية.





وأسندت النيابة للمتهم محمود فتح الله الذى يعاد محاكمته و15 آخرون، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهامهم بحيازة الأسلحة النارية.



