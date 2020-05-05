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مرأة

استخدامات متعددة.. الكولا يعالج لدغات قناديل البحر ويزيل الصدأ واصفرار المراحيض

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:30 ص
تنظيف المراحيض
تنظيف المراحيض
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أسماء عبد الحفيظ
ليست الكوكاكولا مشروبًا منعشًا فحسب، بل يمكنك استخدامها لأغراض أخرى عديدة، لذلك انتشر بين رواد التواصل الاجتماعي حديثا عن مدى فاعلية الكولا فى القضاء على الصدأ وإزالة الأصفرار من المراحيض، وله فاعلية كبيرة فى استعماله فى هذه الأشياء.
 
كشف موقع "هليث" عن مدى فاعلية مشروب الكولا فى القضاء على لدغات قناديل البحر والعديد من الحوادث المزعجة الأخرى.

يمكنك أيضا استخدام الكولا فى إزالة العلكة من الشعر.

يحتوي مشروب الكولا على مادة الصودا، التي تنتشر في استخدامات عديدة وثبتت فاعليتها.
 
لا يمكن حصر عدد الاستخدامات الرائعة للصودا، إذ يمكن أن تكون معينة منزلية، وتوفر لك الكثير من المال.
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