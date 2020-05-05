معظمهم غير مواطنين.. سلطنة عمان تسجل 98 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المستجد بلغ 2735 حالة بعد تسجيل 98 إصابة جديدة تضم 42 حالة لعمانيين و56 حالة لغير عمانيين.





وأشارت الوزارةالعمانية إلى أن عدد الوفيات لا يزال مستقرا عند 12 حالة وفاة، مشيرة إلى أن هناك 858 حالة تماثلت للشفاء.





وقد أغلقت السلطات في سلطنة عمان، امس الاثنين، منطقة ثالثة يعيش ويعمل فيها عمال وافدون من أصحاب الدخول المنخفضة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وقالت بلدية عُمان إن منطقة الوادي الكبير الصناعية في محافظة مسقط ستظل مغلقة لحين إشعار آخر «حرصًا على اتخاذ تدابير الصحة والسلامة»، بحسب "رويترز".





ومنعت سلطنة عُمان منذ العاشر من أبريل الماضي الدخول أو الخروج من محافظة مسقط التي تضم العاصمة وذلك بعد إغلاق مدينة مطرح التي يوجد بها بعض من أقدم أسواق البلاد بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخول المنخفضة.



