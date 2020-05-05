صحف الكويت اليوم: أكثر من ربع مليون وفاة بـ كورونا في العالم.. والأسد يحذر من كارثة حال تفشي الفيروس بسوريا

الصحة الكويتية تشارك في تضامن العالمية لإيجاد علاج آمن وفعال لكوفيد – 19

وزير الصحة: أصبح من المهم جدًا الآن عدم الخروج من المنزل.. إلا للضرورة القصوى

التونسيون العالقون بالكويت: سفارتنا تتجاهلنا ونأمل بتدخل كويتي

تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة كورونا

الخزانة الأمريكية تقترض 2999 مليار دولار

كاليفورنيا الأمريكية تبدأ تخفيف العزل.. الجمعة









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، سلطت صحيفة "الوطن" الضوء على إعلان وزارة الصحة أنھا ستشارك في مبادرة منظمة الصحة العالمیة وشركائھا، والتي ستقام تحت مسمى "تضامن"، وھي تجربة سریریة دولیة تشارك فیھا أكثر من 90 دولة وتھدف إلى التعاون للوصول إلى علاج آمن وفعال لمرض فیروس كورونا المستجد كوفید – 19.





وقال وكیل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائیة والغذائیة الدكتور عبد الله البدر لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم، الثلاثاء، إن "تضامن" تھدف إلى المقارنة بین أربعة خیارات علاجیة مع مستوى الرعایة المعتاد لعلاج مرض كورونا المستجد لتقییم سلامتھا وفعالیتھا.





و أبرزت صحيفة "القبس" تصريح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، أنه أصبح من المهم جدًا الآن عدم الخروج من المنزل، إلا للضرورة القصوى، مشددًا على أهمية تغطية الأنف والفم جيدًا بالكمام، أو بقطعة قماش وغسلها بعد ذلك.





وأضاف الوزير الصباح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «التزام التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين باستمرار أو غسلها لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون».





وفي الشأن نفسه، أشارت صحيفة "الأنباء" إلى تأكيد وزير الصحة الكويتي إلى أن حالات الشفاء في ازدياد في البلاد، وهو مؤشر مطمئن ويبعث الأمل.





وأوضح وزير الصحة أن عودة الحياة لطبيعتها في الوقت الحالي سابقة لأوانها، قائلا: "ما زلنا في مرحلة المواجهة مع الفيروس، والطواقم الصحية تعمل بكل طاقاتها وبجهود جبارة في الخطوط الأمامية للحد من انتشاره، ونحتاج إلى تكاتف وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة".





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عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "الجريدة" بأن التونسيين العالقين في الكويت قد جددوا مناشدتهم السلطات الرسمية في بلادهم لتمكينهم من العودة إلى وطنهم، كما ناشدوا وزارة الخارجية الكويتية التدخل لتسهيل عودتهم.





وعبر التونسيون العالقون في تصريحات لـ "الجريدة" عن استيائهم الكبير من حكومة بلادهم وسفيرهم لدى الكويت، الذين تجاهلوا أوضاعهم المزرية، وحالوا دون تمكينهم من العودة إلى وطنهم أسوة بمواطنيهم الآخرين في دول أخرى عديدة.





وأشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا تسجيل حالتي إصابة مؤكدة جديدتين بفيروس كورونا في محافظة حضرموت بجنوب شرقي البلاد، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 12 حالة.





وأوضحت صحيفة "الراي" تحذير الرئيس السوري بشار الأسد من «كارثة حقيقة» تتجاوز إمكانيات بلاده في حال حصول ارتفاع كبير ومفاجئ بإصابات وباء كوفيد-19، بينما بدأت حكومته التخفيف من تدابير الاغلاق المتخذة منذ أسابيع للحدّ من تداعيات اقتصادية أكبر.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإعلان حالة الطوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية لمواجهة استمرار تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء أمس، الاثنين، أن حالة الطوارئ وفقا للمرسوم الجديد تبدأ غدا، الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثين يوما.





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دوليا، قالت صحيفة "الوطن" إن وباء "كوفيد-19" بحياة أكثر من رُبع مليون نسمة، ما يزيد على 85 المائة منهم في أوروبا والولايات المتّحدة لوحدهما، منذ ظهر فيروس كورونا المستجدّ للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" ليل الاثنين استنادًا إلى مصادر رسميّة.





وأظهر التعداد أن الجائحة حصدت أرواح 252,240 ألف من أصل 3 ملايين و570 ألفًا و93 مصابًا بالفيروس.





وسجّلت أعلى حصيلة وفيات في العالم في الولايات المتّحدة (68 ألفًا و689 وفاة)، تليها إيطاليا (29 ألفًا و79 وفاة) ثم بريطانيا (28 ألفًا و734 وفاة) فإسبانيا (25 ألفًا و428 وفاة) ففرنسا (25 ألفًا و201 وفاة).





في سياق متصل، أوضحت صحيفة "القبس" أن ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قرارا بالعزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تبدأ بتخفيف بعض التدابير في نهاية الأسبوع، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، حسبما أعلن الحاكم غافن نيوسوم الاثنين.





وقال الحاكم الديمقراطي في مؤتمره الصحافي اليومي: «لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية».





وأشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستقترض مبلغا قياسيا قدره 2999 مليار دولار من خلال سندات خزينة ستُصدرها في الربع الثاني من العام وتهدف بالدرجة الأولى لتمويل خطة إنعاش الاقتصاد المتضرّر بشدّة من وباء كوفيد-19.





ويتجاوز هذا المبلغ بكثير قيمة ما تقترضه الحكومة الفيدرالية الأمريكية عادة على امتداد عام كامل.



