ضبط هيروين وفودو بحوزة 3 عناصر إجرامية بالقاهرة

تمكن رجال الأمن من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدرى الفودو والهيروين.





وكان ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو "وزنت 1 كيلو جرام"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة").





واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.





كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 245 جراما"، مبلغ مالى، هاتف محمول).





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.