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محافظات

تنفيذ قرارات إزالة بمركزي الفتح وأبنوب بأسيوط

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:02 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على إحالة جميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" في ظل قانون الطوارئ وطبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مشيرًا إلى التعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خلال حملات يتم شنها بمراكز وقرى المحافظة بصفة دورية ويومية على كافة نجوع وقرى ومراكز وأحياء المحافظة لافتًا إلى شن حملة لتنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي أبنوب والفتح.

حيث ترأس السكرتير المساعد للمحافظة حملة استهدفت إزالة المخالفات والتعديات بمركز أبنوب بمشاركة تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي حيث استهدفت إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفتح بإزالة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية بقرى المركز باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ومساعديه ورؤساء الوحدات المحلية والقروية التي بها قرارات الإزالة فضلًا عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين الإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
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