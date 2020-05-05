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أخبار العالم

تحذير .. إيطاليا تواجه موجة ثانية لوباء كورونا أشد فتكا وأكبر في عدد الوفيات

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:05 م
ايطاليا تخفف الاغلاق
ايطاليا تخفف الاغلاق ومهددة بموجة ثانية من كورونا
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على صالح
كشف باحثون في مجال الاوبئة والفيروسات عن انه من المتوقع أن تواجه إيطاليا بموجة ثانية من فيروسات كورونا الأكثر فتكًا كنتيجة مباشرة لبدء تخفيف الإغلاق، ووفقا لتقرير من إمبريال كوليدج لندن.

ووضع الباحثون نموذجًا لكيفية انتشار الفيروس في ثلاثة سيناريوهات - إذا بقيت الدولة في الحجر الصحي أو إذا زاد الإيطاليون من تحركاتهم بنسبة 20 في المائة و 40 في المائة.

وذكر التقرير أنه حتى لو عاد الإيطاليون إلى 20 في المائة فقط من روتينهم المعتاد ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة في عدد الوفيات أكبر من الموجة الأولى، التي قتلت حتى الآن 30.000 شخص.

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ووجد الباحثون أنه إذا عادت الحركة إلى مستويات ما قبل الإغلاق بنسبة 40 في المائة ، فقد يكون هناك 23000 حالة وفاة إضافية.

ويعترف الباحثون بأن توقعاتهم الكئيبة متشائمة لأنهم لا يأخذون في الاعتبار التدابير الوقائية.

لكنهم يقولون إن النتائج التي توصلوا إليها تسلط الضوء على الحاجة إلى تطبيقات تتبع الاتصال ، والإبعاد الاجتماعي ، وارتداء القناع الإلزامي عندما ترفع الدولة قيودها.

يأتي خلال الأسبوع الذي تدخل فيه إيطاليا 'المرحلة الثانية' من إغلاقها بعد شهرين تقريبًا.

وقد تم السماح لملايين الإيطاليين بالعودة إلى العمل في المصانع ومواقع التقلص، وفتحت الحدائق العامة لممارسة الرياضة ولم شمل العائلات.
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