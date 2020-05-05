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تعليم

مدينة زويل تعلن عن ابتكار جديد لوقاية الأطقم الطبية خلال فحص كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:08 م
مدينة زويل
مدينة زويل
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نهلة الشربيني
قال الدكتور شريف فؤاد المتحدث باسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن المدينة قدمت ابتكارا جديدا لوقاية الأطقم الطبية أثناء فحص المرضى بكورونا حرصا علي سلامتهم ،مشيرا إلى أن الابتكار عرف بـ "كابينة الكشف الطبي لفيروس كورونا"، .


واضاف  شريف فؤاد لـ"صدى البلد "، أن الكابينة مصنعة بأيدي ومواد مصرية، موضحا أن تكلفتها في مصر تصل لـ 30 ألف جنيه.

أوضح أنه يتم خلالها أخذ مسحة لتحضير عينة التحليل الخاص بالفيروسات،  كما يتم تعقيمها وتعقيم جميع الادوات المستخدمة بها بالأشعة فوق البنفسجية وذلك بشكل دوري مع تبديل الطاقم الطبي، للتأكد من سلامة الاطقم الطبية.


وأشار إلى أن الكابينة تحمي الأطباء والتمريض بعمل عزل تام للفريق الطبي عن المحيط الخارجي وذلك حتى لا تتلوث الكابينة من الداخل، حيث يقوم هذا الطاقم بالكشف المبدئي اولا بقياس درجة الحرارة ومن ثم أخذ مسحة للتأكد من وجود الفيروس في المريض.


وكان  الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، قد قال إن جامعة زويل تهتم بتوفير التعليم العملي للطلاب بالمعامل، مؤكدا أن الجامعة حريصة على اختيار المبتكرين والموهوبين.


وأضاف "شريف صدقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن طلاب جامعة زويل متفوقون ولدينا وحدة لتوظيف الطلاب ونخطط لمستقبلهم.


وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إلى أن الخريجين من جامعة زويل يتم توظيفهم بعد 3 شهور فقط من التخرج، مؤكدا أن جامعة زويل دليل على أن هناك تعليما جيدا في مصر وتحتل مركزا متقدما جدا في وقت جامعات أجنبية تسعى إلى عمل اتفاقيات وشركات.


وشدد الدكتور شريف صدقي على أن 18% من الخريجين يعملون داخل الجامعة وجزء آخر يعمل في الخارج، منوها إلى أن الدولة مهتمة بتبني المشروع بالكامل ، والرئيس السيسي مهتم بمدينة زويل وكلف القوات المسلحة بإنهاء المنشآت بشكل وجيز.

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