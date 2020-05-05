ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في اليابان لأكثر من 16 ألفا

سجلت اليابان، اليوم الثلاثاء، 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بكورونا إلى 16030، حسبما ذكرت وسائل الإعلام في طوكيو.
وتضم البيانات التي جمعتها هيئة الإذاعة العامة اليابانية من الأرقام الرسمية التي قدمتها السلطات المحلية ، 712 مصابًا من سفينة دياموند برينسيس البحرية ، مات منهم 13.
ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس كورنا إلى ما مجموعه 579 ، في حين أن 313 مريضا في حالة خطيرة، وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الحالات التي تعافت 5238.
ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، تجاوزت حصيلة الوفيات العالمية الناجمة عن مرض كورونا نحو 251000.
وسجلت منطقة البر الرئيسي للصين، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، حالة واحدة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس (COVID-19) ؛ وقالت اللجنة الصحية بالولاية في بيان إن 87 مريضا تعافوا ولم تسجل وفيات.
وبلغ عدد الحالات المؤكدة في جميع أنحاء العالم 3582469، فضلا عن 251510 حالة وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية ، في 11 مارس، عن تفشي وباء كورونا المستجد وتم الكشف عن أول حالة لها في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.