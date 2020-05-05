ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في اليابان لأكثر من 16 ألفا

سجلت اليابان، اليوم الثلاثاء، 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بكورونا إلى 16030، حسبما ذكرت وسائل الإعلام في طوكيو.





وتضم البيانات التي جمعتها هيئة الإذاعة العامة اليابانية من الأرقام الرسمية التي قدمتها السلطات المحلية ، 712 مصابًا من سفينة دياموند برينسيس البحرية ، مات منهم 13.





ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس كورنا إلى ما مجموعه 579 ، في حين أن 313 مريضا في حالة خطيرة، وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الحالات التي تعافت 5238.



