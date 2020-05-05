اكتشاف طفرة جديدة في فيروس كورونا تعكس تغيرا مهما .. تفاصيل

نشرت وسائل البريطانية اليوم الثلاثاء تفاصيل الطفرات الجينية الجديدة التي حدثت بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن علماء اكتشفوا طفرة فريدة في فيروس كورونا في أريزونا، وهو نمط رأوه من قبل، حيث افتقدت إحدى العينات الـ 382 التي جمعوها من مرضى كورونا في الولاية، إلى جزء كبير من المواد الوراثية.





وتابع العلماء أنه في المراحل المتوسطة والمتأخرة من وباء السارس عام 2003، بدأ هذا النوع من "الحذف" نفسه (طفرة) في الظهور لدى المرضى حول العالم مؤكدين أن الأمر لا يقتصر على أي طفرة، فالتغيير يسلب الفيروسات ذات الصلة الوثيقة أحد أسلحتها ضد الاستجابة المناعية للمضيف، ما يجعل العدوى أضعف.





ووجد باحثو جامعة ولاية أريزونا شخصا واحدا فقط لديه نسخة من الفيروس مع هذه الطفرة ولكنهم يقولون إنه إذا أصبح تسلسل الجينوم لفيروس كورونا أكثر شيوعا، فقد نجد أكثر من ذلك بكثير.





وقال الباحثون أنه مثل الحمض النووي الموجود في خلايانا، فإن المادة الوراثية للفيروسات أيضا، عرضة للتحوّر ونشوء الطفرات، لأنها تسيطر بسرعة على الخلايا المضيفة وتنسخ نفسها.





وتتحول بعض الفيروسات بشكل مستمر تقريبا، ما يجعلها أكثر صعوبة بالنسبة للعلماء لمواكبة ومنع الإصابة وتطوير العلاج. وكلما قل تحور الفيروس، كلما كانت احتمالات صنع لقاح ضده، أفضل بكثير.





وتتكون المواد الوراثية الفيروسية من وحدات كيميائية تعرف برموزها، حيث يُرف الجينوم الفيروسي بأنه أبسط بكثير من جيناتنا.





واكتشف الباحثون في إحدى العينات التي جمعوها أن 81 قطعة من RNA مفقودة.



