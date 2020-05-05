250 ألف إصابة بفيروس كورونا داخل قارة آسيا

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل قارة آسيا تجاوز 250 ألف حالة.





ويواصل فيروس كورونا حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من البلدان حول العالم.





وأودى وباء "كوفيد-19" بحياة أكثر من ربع مليون نسمة، ما يزيد على 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس".





وسجلت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 3,669,747، بينما تعافى حتى الآن 1,210,583 حالة.



