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أخبار العالم

250 ألف إصابة بفيروس كورونا داخل قارة آسيا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:21 م
عدد إصابات كورونا
عدد إصابات كورونا داخل قارة آسيا يتخطى 250 ألف حالة
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القسم الخارجي
أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل قارة آسيا تجاوز 250 ألف حالة.

ويواصل فيروس كورونا حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من البلدان حول العالم.

وأودى وباء "كوفيد-19" بحياة أكثر من ربع مليون نسمة، ما يزيد على 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس".

وسجلت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 3,669,747، بينما تعافى حتى الآن 1,210,583 حالة.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية، المركز الأول في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، حيث بلغت الحصيلة اكثر من مليون و180 ألفا حتى الآن.
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