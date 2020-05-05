لا تتخذوها قبورا.. الشحات العزازي يكشف عن حالات يدخل فيها الشيطان بيت الأسرة ..فيديو

أكد الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر، أن الشيطان يتمكن من بيت الأسرة في حالات كثيرة، موضحًا أنه إذا زاد وقت الغضب والجفاء بين أفرادها، وعدم الصلاة داخل البيت، وعدم قراءة القرآن؛ يدخل الشيطان.









وأضاف "العزازي"، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "نور النبي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النبي صلى الله عليه وسلم " اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا"، مشيرا إلى أن البيت الذي إذا لم يصلَ داخله يعد قبرًا.









وتابع الشيخ الشحات العزازي، أن من تقدير الله سبحانه وتعالى من خلال جائحة كورونا أن البيوت أنيرت بالصلاة وقراءة القرآن، وكأن الله أراد أن يعمر وينور كل بيوت المسلمين، ويكشف هذا البلاء.









وأشار إلى أن الإنسان في أحيان يشعر كأن قلبه مقبوض عندما يدخل بيته؛ لأنه لم يتم إعمار هذا البيت بالصلاة والقرآن.









وقال الشيخ الشحات العزازي، إن الكلمة الطيبة تساعد على إزالة المشكلات، والزوجة الصالحة تستطيع أن تخرج الكلام الطيب من زوجها.



