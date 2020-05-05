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أخبار العالم

ترامب: قرار غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ بلادنا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء،  أن غزو الرئيس الامريكي الأسبق، جورج بوش الابن، للعراق سنة 2003 كان "أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة".


وانتقد ترامب في حديث لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية  السياسة الخارجية لبوش الابن، لبدئه الحرب في العراق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.


وقال ترامب: "انظروا إلى الأمور الخاصة بقواتنا الآن، نحن حاليا في وضع مغاير تماما، قلصنا عددها في أفغانستان إلى 8000 وفي العراق إلى 4 آلاف وفي سوريا حتى الصفر".


وتابع: "هذا لا يعني على الإطلاق أننا لن نحارب إذا كانت هناك ضرورة لذلك، لكننا أنفقنا 8 مليارات دولار على أسوأ قرار تم اتخاذه في أي وقت مضى بالذهاب إلى الشرق الأوسط، هذا ربما أسوأ قرار في تاريخ بلادنا، حيث قتل ملايين الأشخاص من كلا الطرفين".


وأردف: "حاربنا كقوات شرطة، كنا على غرار عناصر في شرطة المرور، لم نحارب كما يجب القيام بذلك في أثناء الحرب للانتشار فيها. أقيّم هذا القرار بأنه الأسوأ في تاريخ بلادنا".
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