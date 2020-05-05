غرفة دبي تعزز تواصلها مع القطاع الخاص بسلسلة من الفعاليات الرقمية

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تنظيمها لـ 18 ندوة رقمية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين غطت مجالات متنوعة من نشاطات الغرفة واستقطبت أكثر من 800 مشارك من مختلف قطاعات وشركات القطاع الخاص.









وشاركت الغرفة كذلك خلال هذه الفترة في 38 اجتماعًا مرئيًا مع مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة والهيئات الاقتصادية والمهنية المرخصة من قبل مركز دبي للهيئات الاقتصادية حيث بحثت هذه الاجتماعات سبل تعزيز التعاون وآليات مواجهة التحديات الحالية.









وجاء التحول الذكي لغرفة دبي في تنظيم الفعاليات واللقاءات مع مجتمع الأعمال وممثلي القطاع الخاص في إطار تكيف الغرفة مع المتغيرات العالمية التي فرضتها الظروف الراهنة حيث استثمرت الغرفة في تطوير بنيتها التحتية التقنية الملائمة لعقد الفعاليات الإلكترونية والتواصل والتفاعل مع ممثلي القطاع الخاص بسهولة وسلاسة.









واستهدفت الفعاليات والندوات والورش التدريبية الافتراضية تعزيز وعي القطاع الخاص بمختلف المواضيع والمسائل المتعلقة ببيئة الأعمال والقطاعات الاقتصادية المتنوعة وأفضل الممارسات المستدامة وكيفية مواجهة التحديات النتائج عن هذه الأزمة.









وشهدت مبادرة دبي للمشاريع الناشئة تنظيم العدد الأكبر من الفعاليات الافتراضية حيث بلغ عددها 10 فعاليات أبرزها برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن الذي يشهد مشاركة بارزة خصوصًا بعد اختيار 30 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة المواطنين للمشاركة في أكاديمية التدريب والتوجيه والإرشاد ضمن هذا البرنامج التدريبي المتطور الذي ينظم بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك".









وشهد مركز أخلاقيات الأعمال نشاطًا ملحوظًا كذلك خلال الفترة الماضية وخصوصًا لشبكة غرفة دبي للاستدامة التي نظمت فرق العمل التابعة لها عددًا من الندوات الافتراضية التي ركزت على مواضيع متنوعة تهم القطاع الخاص في الظروف الحالية ومنها سلامة سائقي المركبات التجارية وتوصيات تعزيز صحة وسلامة الموظفين وضمان استمرارية سلسلة الإمداد والتوزيع .