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فن

هاشتاج #فيفي_عبده يتصدر تويتر بعد حلقة رامز مجنون رسمي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:26 م
فيفي عبدة
فيفي عبدة
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #فيفي_عبده بعد ظهورها مع رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي.


وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات بين:

‏فيفي عبده كل سنه

‏‎#رامز_جلال_مجنون_رسمي مبين من التصوير ان اللقاء مجهز له مع فيفي عبده .. ولا لبست اي مجوهرات ولا ساعه ولابسه حذاء سكتشرز ولبسها بسيط وهي الي معروفه با ابراز مجوهراتها ولبسها ومظهرها .

‏فيس تو فيس ايه يا فوفا 
فيفي عبده حلقة جاحده انهارده
‎#رامز_مجنون_رسمي

‏فيفي عبده تصرخ بدون مايسوي فيها شي  اصلا ‎#رامز_مجنون_رسمي

‏مش عارف ‎#فيفي_عبده جايه تشتم وتعمل حركات مع انها عارفه ان هيتعمل فيها مقلب.

‏تقريبا فيفي عبده عندها دخل سنوي ثابت من البرنامج هاد. 

كل سنة بيتعمل فيها المقلب وكل سنه بتتفاجئ لا عنجد أوسكار في العظمه.


ووقعت الفنانة فيفي عبدة ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم  الذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

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