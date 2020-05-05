كورونا في إسرائيل .. 238 وفاة و16289 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 238 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 16289 حالة إصابة بالفيروس.





وأشارت الوزارة إلى تسجيل 29 إصابة فقط بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس 10465 حالة.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت توصل معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي إلى علاج لفيروس كورونا.





وأشارت الوزارة إلى أن العلاج عبارة عن جسم مضاد يقوم بقتل فيروس كورونا في جسم المريض، وسيتم انتاج اللقاح بكميات كبيرة خلال الفترة القادمة.



