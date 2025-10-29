ترامب: من المؤسف أنه ليس مسموحًا لي بالترشح لولاية ثالثة

أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بأنه "من الواضح تمامًا" أن الدستور لا يسمح له بالترشح لولاية ثالثة كرئيس، على الرغم من تكرار طرح هذه الفكرة في الأشهر الأخيرة.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "إذا قرأتم النص، فمن الواضح تمامًا أنه غير مسموح لي بالترشح"، مضيفًا أن "الأمر المحزن" هو أنه يحظى حاليًا بدعم سياسي كبير.

جاءت تصريحات ترامب بعد أن صرّح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يوم الثلاثاء بأنه "لا يرى الطريق" أمام ترامب للترشح لولاية ثالثة.

وقال جونسون: "لقد كانت مسيرة رائعة، لكنني أعتقد أن الرئيس يدرك، وقد تحدثنا أنا وهو، عن قيود الدستور، بقدر ما يأسف الكثير من الشعب الأمريكي على ذلك".

وتابع جونسون قائلاً: "لا أرى سبيلاً لتعديل الدستور، لأن ذلك يستغرق حوالي عشر سنوات"، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تصديق ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية. "لا أرى سبيلاً لذلك، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا لن نتراجع عن قرارنا".

لطالما ألمح ترامب إلى ترشحه مرة أخرى، رغم القيود الدستورية، بما في ذلك استعراضه قبعات "ترامب 2028" في اجتماع مع قادة الكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة إغلاق الحكومة. وقال ستيف بانون، حليف ترامب منذ فترة طويلة، في مقابلة حديثة مع مجلة الإيكونوميست، إن الناس "يجب أن يتكيفوا" مع فكرة حصول الرئيس على ولاية ثالثة.

وعندما سُئل بانون عن التعديل الثاني والعشرين للدستور، الذي يحظر الترشح لولاية ثالثة، قال: "هناك العديد من البدائل المختلفة. سنوضح الخطة في الوقت المناسب".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض ترامب فكرة الترشح لولاية أخرى بالترشح لمنصب نائب الرئيس، ثم استقالة المرشح الرئاسي الذي تصدر القائمة بعد فوزه ووصف الفكرة بأنها "مبالغ فيها"، وقال إن الحزب الجمهوري لديه قائمة طويلة من المرشحين الجيدين، بمن فيهم نائبه، جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو.