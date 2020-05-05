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أخبار العالم

اليابان تعتزم الموافقة على اعتماد عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:34 م
اليابان تعتزم الموافقة
اليابان تعتزم الموافقة على اعتماد عقار ريمديسيفير
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القسم الخارجي
قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، إن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات ربما تعتمده طوكيو لعلاج مرضى فيروس كورونا، خلال اجتماع هيئة المراجعة الخميس المقبل.

وأجازت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير الأسبوع الماضي الاستخدام الطارئ لهذا الدواء الذي تنتجه شركة جيلياد ساينز لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وتقدمت شركة "جيلياد ساينسز" بطلب لسرعة الموافقة على استخدامه في اليابان أمس الاثنين.

وقال كاتو في برنامج إخباري تلفزيوني اليوم، إنه إذا وافقت هيئة المراجعة على هذا العقار، فإنه يعتزم إقراره على الفور.

وأضاف "بمجرد استيراده، نود أن يستخدمه من يعانون من ظروف خطيرة في أقرب وقت ممكن".

كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مدد أمس الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 مايو، قائلا إن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد لم ينخفض ​​بما يكفي لتبرير إنهاء الإجراءات الرامية إلى إبطاء تفشي المرض.
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