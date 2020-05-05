حسين الزناتي: أحمد موسى يساهم بـ 50 ألف جنيه في حساب الطوارئ والحالات الحرجة للصحفيين

أعلن حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين أنه تم اليوم تفعيل "حساب الطوارئ والحالات الحرجة" وبدأ تلقى المساهمات فى الصندوق.









وأشار الزناتى الى أن النقابة أودعت اليوم بالحساب 200 ألف جنيه تخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة، تطبيقًا لقرار مجلس النقابة فى هذا الشأن .









وقال الزناتى إن أول المساهمين من الصحفيين كان الكاتب الصحفى أحمد موسى ، مدير تحرير الاهرام الذى ساهم اليوم بـ 50 ألف جنيه تم إيداعها فى حساب الطوارئ والحالات الحرجة .









وأضاف أنه تسهيلا على الزملاء سيتم قبول المساهمات فى حساب الطوارئ داخل نقابة الصحفيين ، التى ستقوم بدورها بتحويلها على الحساب المخصص له بالمصرف المتحد وهو برقم ١٠٢١٦٢٦٨٨٨٠٢٤







