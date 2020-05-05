مع ابنتها.. جويل مردينيان بإطلالة محتشمة على إنستجرام

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صورة لها تجمعها بإبنتها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وقد ظهرت جويل مردينيان بإطلالة محتشمة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى جمالها، وحبهم لها.









وتركت جويل مردينيان شعرها منسدلا بشكل انسيابي وناعم للغاية، فيما لم تتكلف في وضع المكياج، لتظهر بإطلالة ناعمة وطبيعية.





لم تتكلف جويل مردينيان في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اكتفت بارتداء قلادة باللون الأورانج، مع قلادة باللون الفضي الناعم، لتجعل إطلالتها طبيعية وناعمة.



وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..