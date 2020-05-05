مع ابنتها.. جويل مردينيان بإطلالة محتشمة على إنستجرام

شاركت الإعلامية جويل مردينيان صورة لها تجمعها بإبنتها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وقد ظهرت جويل مردينيان بإطلالة محتشمة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى جمالها، وحبهم لها.
وعلقت جويل مردينيان على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: أول مرة ايلا بتطلع من فترة طويلة وكانت لزيارة الطبيب #خليك_بالبيت.
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وظهرت جويل مردينيان وهي ترتدي عباية باللون البيج بأكمام طويلة، بألوان مختلفة على كامل العباية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وعلقت جويل مردينيان على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: أول مرة ايلا بتطلع من فترة طويلة وكانت لزيارة الطبيب #خليك_بالبيت.
اقرأ أيضا:
وظهرت جويل مردينيان وهي ترتدي عباية باللون البيج بأكمام طويلة، بألوان مختلفة على كامل العباية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.