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مرأة

مع ابنتها.. جويل مردينيان بإطلالة محتشمة على إنستجرام

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:07 م
جويل مردينيان
جويل مردينيان
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آية التيجي
شاركت الإعلامية جويل مردينيان صورة لها تجمعها بإبنتها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وقد ظهرت جويل مردينيان بإطلالة محتشمة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى جمالها، وحبهم لها.

وعلقت جويل مردينيان على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: أول مرة ايلا بتطلع من فترة طويلة وكانت لزيارة الطبيب #خليك_بالبيت.

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وظهرت جويل مردينيان وهي ترتدي عباية باللون البيج بأكمام طويلة، بألوان مختلفة على كامل العباية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتركت جويل مردينيان شعرها منسدلا  بشكل انسيابي وناعم للغاية، فيما لم تتكلف في وضع المكياج، لتظهر بإطلالة ناعمة وطبيعية.

لم تتكلف جويل مردينيان في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اكتفت بارتداء قلادة باللون الأورانج، مع قلادة باللون الفضي الناعم، لتجعل إطلالتها طبيعية وناعمة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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