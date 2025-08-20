فيديو يكشف حيلة عاطل بوضع كلبش لابتزاز أصحاب السيارات في الطالبية|تفاصيل

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لقيامه بوضع قيد حديدي على إطارات السيارات وفكه عقب تحصله على مبالغ مالية من مالكيها.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بوضع قيد حديدي على إطارات السيارات وفكه بعد حصوله على مبالغ مالية من مالكيها بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.