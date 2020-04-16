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مرأة

بتسريحة شعر غريبة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:31 ص
جويل مردينيان
جويل مردينيان
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة اللبنانية جويل  مردينيان على مشاركة متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.

تألقت جويل  مردينيان فى أحدث جلسة تصوير بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بلوزة ذات أكمام مكشوفة جمعت بين اللون الأبيض والأسود، واتسمت بصيحة الكاروهات التى تتصدر أحدث صيحات الموضة، ونسقت معها بنطلون جلد باللون الأسود.

وتزينت المذيعة اللبنانية جويل  مردينيان، بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت جويل  مردينيان  بتسريحة شعر غريبة وغير تقليدية، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان اللافتة المتناسقة مع لون إطلالتها.


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