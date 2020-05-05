خلال 10 أيام.. مجلس الوزراء يعلن بشرى سارة للمصريين العالقين في الكويت

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه فى غضون 10 أيام سيتم الانتهاء من إعادة المصريين من الكويت، وسيتم وضعهم فى 10 مدن جامعية جاهزة ومؤهلة لفترة الحجر الصحى، وتابع: "العائدون من الكويت اختاروا الإقامة فى المدن الجامعية".





وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة لن تدفع لأحد تكاليف الإقامة فى فنادق الحجر الصحى للمصريين العائدين من الخارج، كون هناك خيار آخر وهو الإقامة فى المدن الجامعية التى تتحمل الدولة كافة النفقات بها، وتابع: "لن يتكبد أى مصرى عائد من الخارج ونزل بالمدن الجامعية مصروفات وستكون الإقامة كاملة على نفقات الدولة".





وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بدءًا من الغد الأربعاء سيتم البدء فى جدول الرحلات للمصريين بالكويت، وتابع:"وفى غضون 10 أيام سيتم الإنتهاء من إعادة المصريين العالقين فى الكويت وغيرهم".