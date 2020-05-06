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تعليم

تربية نوعية عين شمس تعلن طريقة عمل الأبحاث لطلاب النقل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
أعلنت الصفحة الرسمية بكلية تربية نوعية جامعة عين شمس خطة لإدارة المقالة البحثية للمواد النظرية للعام 2019 /2020 لسنوات النقل فقط بناء على قرار مجلس الكلية برئاسة الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد الكلية  وتحت إشراف الدكتورة سالى أحمد شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب يرجى من طلابنا الكرام لسنوات النقل فقط العلم بالتالى.

- محتويات البحث :-
- مقدمه في حدود 150 : 200 كلمه 
- اطار نظري في حدود 1000: 1500 كلمه  
- متن البحث او التحليل في حدود 1500 : 2500 كلمه 
- الخاتمه في حدود 100: 150 كلمه  
- مراجع لا تقل عن 5 مراجع 
- يقدم البحث على ملف Pdf+ Word  بخط Times New Roman حجم الخط 14 
- يرجي العلم أن الأبحاث المتشابهه والمفتقرة للأمانه العلمية ستعتبر ابحاثًا غير مجازة .
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