كفاية فول .. 10 فوائد لـ تناول البطيخ في السحور

اعتاد الكثير على تناول الفول في السحور بشكل يومي لكنه مع القوت يسبب انتفاخ القولون وآلام المعدة خلال فترة الصيام، لذا يفضل استبداله بأكلات أخرى خفيفة وسريعة تساعد على الهضم، ولا تسبب تشنجات القولون، ومنها أكلة البطيخ مع الجبنة الشهيرة.
بحسب موقع healthline اليك ابرز فوائد تناول البطيخ خاصة بعد انتشاره في الأسواق، وهو مفضل لدى الكثير ويعتبر فاكهة الصيف المفضلة:
1- البطيخ يقلل الاصابة بامراض القلب والأوعية الدموية حيث يمنع تراكم الكوليسترول في الشرايين.
2- البطيخ يحتوي على مجموعة هائلة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة واهمها فيتامين سي و البيتاكاروتين ونسبة عالية من الألياف
3- البطيخ غني بالألياف لذا يمنع الامساك ومشاكل المعدة في نهار رمضان
4- البطيخ غني بفيتامين سي ولذلك يقوي المناعة ويحاورب البيكتريا
5- البطيخ يقلل من التهابات المفاصل
6- البطيخ ينظف الجسم لأ،ه يعمل على ادرار البول فيخلصك من السموم وينظف الكلى.
7-البطيخ يعتبر ملين قوي للأمعاء.
8-البطيخ يساعد على تفتيت حصوات الكلى ويخلصك من أملاح الجسم.
9- البطيخ يحمي من انواع مختلفة من السرطان لانه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
10- البطيخ يقلل ارتفاع ضغط الدم.