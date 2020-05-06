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أخبار البلد

الصحة تنشر فيديو عن دور التمريض من داخل مستشفى عزل قها.. تفاصيل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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محمد غالي
نشرت وزارة الصحة والسكان، علي صفحتها الرسمية، بمنصات التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد أطقم التمريض ويعمل بالعناية المركزة بمستشفى قها المركزي للعزل.

واوضح الممرض، احمد حسن، ان دور التمريض حماية المرضي وأنفسهم، بالإضافة الي اعطائهم العلاج المدون من قبل الطبيب بالتذكرة الخاصة لكل مريض.

واضاف، انه عندما احتاجته البلد، تقدم لخدمة وطنه، لعل وعسى ان يكون له دور في ارجاع الابتسامة مرة أخرى، علي الرغم من كونه عريسا جديدا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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