البحث العلمي تعلن عن منح استثنائية جديدة

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن الدورة السابعة الاستثنائية من البرنامج لعام٢٠٢٠ ، والتى أطلق عليها دفعة الأستاذ الدكتور " فاروق الباز"، على أن تكون المنح فى مجالات الزراعة والبيوتكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء والبيئة وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرالى وإنترنت الأشياء والاستثمار والتسويق التكنولوجى.









وسيتم تنفيذ المنح فى ديوان عام الأكاديمية بالقصر العينى والمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الإقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والإعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات.













وأوضحت الأكاديمية أن شروط التقدم:





- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية





- أن يكون المتقدم خريج إحدى الجامعات المصرية ويكون قد حصل على درجة البكالوريوس من أحد الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وبحد أدنى جيد جدًا.





- أن لا يكون منتفعًا بمنحة أو بعثة دراسية من أية جهة أخرى.









- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.





- اجتياز اختبار "TOEFL" بدرجة لا تقل عن (430) من الاميديست أو اختبار IELTS” بدرجة لا تقل عن 5.5 من المركز الثقافي البريطاني كشرط أساسى للقبول.









- أداء الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو مؤجل ( بالنسبة للذكور ).





- المفاضلة بين المتقدمين تتم علي حسب التقدير التراكمي وفي حالة التساوي سوف تتم المفاضلة في ذات المجال على حسب الخبرة العملية في المجال المطلوب دراسته ، إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على دورات تدريبية فى مجال التخصص.





- المنحة ليست تعيين أو التزام من الأكاديمية أو الدولة بالتعيين ولاتشمل تكاليف المعيشة أو الانتقالات للطالب من محل إقامته إلى محل تنفيذ المنحة.





- يلتزم المتقدم بالتفرغ للمنحة.





للاطلاع على بقية شروط التقديم والمستندات من خلال هذا الرابط





http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/869-sng-call

و لمعرفة التخصصات من خلال هذا الرابط



