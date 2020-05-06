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فن

اتربينا على صوته.. أحمد أمين ينعى الشيخ محمد محمود الطبلاوي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:38 ص
الفنان احمد امين
الفنان احمد امين
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محمد بدران
نعى الفنان احمد امين، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء مصر، الذى وافته المنية امس الثلاثاء.


نشر امين عبر حسابه على "انستجرام" صورة للراحل وعلق قائلًا "اتربينا على صوته من واحنا أطفال.. الله يرحمه الشيخ الطبلاوي في ذمة الله...

وتوفي امس الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء الجمهورية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.


وتم نقل جثمان الشيخ الطبلاوي الي القاهرة لتشييع جثمانه في مقابر العائلة .


والجدير بالذكر أن الشيخ الطبلاوي مقيم بقريته بمركز تلا منذ عام تقريبا تزامنا مع بداية مرضه حتى وافته المنية اليوم. 








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