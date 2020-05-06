نيران قبل السحور.. اللقطات الأولى لـ حريق عقار بالكامل في القليوبية

رصدت كاميرا صدى البلد صورًا من حريق اشتعل في أحد الأبراج السكنية بقرية ميت نما بالقليوبية.





وأصيب 3 أشخاص بحالات اختناق اثناء محاولات إخماد الحريق الهائل الذى اندلع فى أحد الأبراج السكنية بقرية ميت نما وتم نقلهم الى مستشفى قليوب لتلقى العلاج.





فيما تبين ان الحريق نشب أسفل مخزن للأدوات الكهربائية بالطابق الأرضى بالبرج ثم امتدت النيران الى باقى الشقق والطوابق العلوية.





من جهته، انتقل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الى موقع الحادث لتفقد أعمال السيطرة على الحريق واخماد النيران والوقوف على أسباب نشوبه.





جاء ذلك، بعد أن تلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد الأبراج بشبرا الخيمة.





وانتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية إلى مكان الحريق.





وجرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء فى محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاوره، كما تم الدفع بـ 4 سيارات اسعاف للتعامل ونقل اى حالات اصابة أو اختناقات جراء الحريق .





وتبين من المعاينة ان الحريق شب فى مخزن للادوات الكهربائية أسفل برج، ثم امتدت النيران الى باقى الطوابق.





وفي سياق متصل، ا نتدبت النيابة العامة بالجيزة، فريقا من الأدلة الجنائية الى موقع حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم، وذلك لإعداد تقرير مفصل عن أسباب إشتعال النيران والخسائر.





فيما نجحت وحدات الحماية المدنية بواسطة 40 سيارة إطفاء من السيطرة على حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم في الجيزة.





وأجرت الاجهزة الأمنية تحويلات على الحركة المرورية في شارع البحر الأعظم بإتجاه المنيب، للاتجاه خلف قسم شرطة الجيزة ثم استكمال السير والخروج قبل الطريق الدائري من الشوارع الجانبية.





فيما أنقذت وحدات الحماية المدنية، مسجد أمير الجيش من حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم، بعد امتداد النيران إلي باب المسجد والتكيفات، وتم السيطرة عليها قبل امتدادها الى داخل المسجد.





تفاصيل الحريق الهائل بدأت في تمام الحادية عشر من مساء أمس الثلاثاء، حين تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في محل زيوت بشارع البحر الأعظم.





وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية الي موقع البلاغ، لمحاولة السيطرة على الحريق واخماده وتبريده، حتى تمكنت من محاصرة الحريق.





وبعد قرابة 30 دقيقة اشتعلت النيران مرة أخرى ولكن هذه المرة إمتدت إلى كافة جوانب المكان، مما دفع وحدات الحماية المدنية للدفع بـ 10 سيارات إطفاء أخرى.





وفشلت سيارات الإطفاء، في السيطرة على حريق محل الزيوت بالشارع الأعظم بالجيزة، بسبب وجود مادة الصاج على سطح المصنع مما يمنع نزول الماء إلى الحريق فصعَب من عملية الإطفاء.





وقطعت الاجهزة المختصة الكهرباء عن المنطقة، ودفعت وحدات الحماية المدنية، مرة أخرى بـ 20 سيارة إضافية وخزانين مياه لمحاولة السيطرة على الحريق الضخم .





وأكد مصدر مسئول بوزارة البترول، أن شركة تاون جاس تلقت بلاغًا بنشوب حريق كبير بمحل زيوت في شارع البحر الأعظم بالجيزة.





وأضاف المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، انتقلت فرق الطوارئ المجهزة التابعة للشركة، وتم التعامل مع الحريق، وتم التأكد من تأمين العقارات المجاورة، مضيفًا أنه اتضح من المعاينة سلامة جميع مكونات وصلات الغاز ولا يوجد أي خطورة على المنطقة المحيطة بالحريق.





وتواصل فرق الشركة التعامل مع الموقف، بالشكل المناسب للحفاظ على سلامة المواطنين، والتأكد من عدم مساس الحريق بخطوط الغاز الطبيعي.





وعلى صعيد آخر، تقوم حاليًا الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادث.





وكانت الأجهزة الامنية برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل محل زيوت بشارع البحر الأعظم.