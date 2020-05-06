صراخ وبكاء واشتعال نيران.. ريهام عبد الغفور تقع في مقلب فيفي عبده.. فيديو

وقعت الفنانة ريهام عبد الغفور في فخ مقلب الفنانة فيفي عبده في برنامج " خلي بالك من فيفي " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".





ودخلت ريهام عبد الغفور في حالة من القلق والتوتر والبكاء، خاصة بعد دخول الخادمة في المنزل فيفي عبده وقيامها بحركات تشنج.





وتعالت صرخات الرعب في المنزل بعد اشتعال النيران في أحد العاملين في المنزل وعلقت ريهام عبد الغفور :" يانهار اسود".





وادعت الفنانة فيفي عبده تعرضها للإغماء، وانفعلت ريهام عبد الغفور على المشاركين في المقلب.





وبعد اكتشاف ريهام عبد الغفور لـ المقلب، قالت:" بتهزري يا فوفا.. وتيجي منك انتي.. اتبهدلنا".