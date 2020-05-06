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فن

أحمد العوضي ينشر صورة جديدة من مسلسل الاختيار.. ومتابعوه: بنستناه عشانك

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:11 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد العوضي صورة من مسلسل "الاختيار" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والذي شهد ثناء كبيرا من الجمهور.

وجاءت تعليقات الجماهير ما بين "أدائك رائع.. بنستنى المسلسل عشانك.. احنا مصدقين الدور جدا".

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق.

ويشارك به عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، وهم محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء. 

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