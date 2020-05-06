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فن

شاهد عيان الحلقة 12.. ندى تنكر معرفتها بـ عمر خلال زيارته في السجن

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:09 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة الثانية عشرة من  مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض من خلال الماراثون الرمضانى 2020.

وبدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل شاهد عيان، بتدبير أحد المسجونين لإيذاء عمر داخل السجن والشجار معه، وتذهب ليلى إلى الدكتور ياسر الطبيب النفسي، وتتحدث معه أن خديجة ابنة شقيقتها ندى وعمر أصبحت حالتها النفسية سيئة للغاية.

ويتحدث الدكتور ياسر مع خديجة ثم يخبر ليلى أن الطفلة تعاني من صدمة بعد اختفاء والدتها ومن ثم والدها، ويذهب هشام طليق ليلى مجددًا إلى أبنائه في المدرسة، ويذهب راجح إليه ويهددها ويذكره بأنه أكد عليه أن يبتعد عن ليلى والأولاد.


وتذهب ندى مع المحقق إلى عمر في السجن، لكنها تقول له إنها لا تعرفه وأنها ليست زوجته كما يدعي ثم تتركه وتغادر، فيطلب عمر من المحقق أن يتأكد بنفسه من أن ندى زوجته وأن وهيب العزازي خطفها وهي لديه في منزله .

وتدور أحداث المسلسل، في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.


والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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