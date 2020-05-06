شاهد عيان الحلقة 12.. ندى تنكر معرفتها بـ عمر خلال زيارته في السجن

وبدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل شاهد عيان، بتدبير أحد المسجونين لإيذاء عمر داخل السجن والشجار معه، وتذهب ليلى إلى الدكتور ياسر الطبيب النفسي، وتتحدث معه أن خديجة ابنة شقيقتها ندى وعمر أصبحت حالتها النفسية سيئة للغاية.

ويتحدث الدكتور ياسر مع خديجة ثم يخبر ليلى أن الطفلة تعاني من صدمة بعد اختفاء والدتها ومن ثم والدها، ويذهب هشام طليق ليلى مجددًا إلى أبنائه في المدرسة، ويذهب راجح إليه ويهددها ويذكره بأنه أكد عليه أن يبتعد عن ليلى والأولاد.





وتذهب ندى مع المحقق إلى عمر في السجن، لكنها تقول له إنها لا تعرفه وأنها ليست زوجته كما يدعي ثم تتركه وتغادر، فيطلب عمر من المحقق أن يتأكد بنفسه من أن ندى زوجته وأن وهيب العزازي خطفها وهي لديه في منزله .