مسلسل البرنس نمبر وان.. نجيب ساويرس يفضل متابعة محمد رمضان عن أمير كرارة في الاختيار

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على احد روادموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بشأن أفضل المسلسلات خلال رمضان 2020.

وكتب أحد المتابعين لحساب نجيب ساويرس: " الاختيار توب.. وبعده البرنس حلو"، ليعلق عليه نجيب: "لا البرنس ووراه على طول الإختيار".







وتابع قائلاً: "بصراحة وأنا شهادتى مجروحة مسلسل البرنس..." نمبر وان ".





وتفاعل عدد كبير من متابعينه و كانت تعليقاتهم ما بين " طب بالنسبه للفتوه هتحطه ف مركز إي؟.. النهاية فى الأول.. لا معلش الاختيار ووراه على طول البرنس.. لا النهاية وبعديها البرنس".





يذكر أن مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، بجانب كل من نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجى.





مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق.





ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.





لا البرنس ووراه على طول الإختيار ... https://t.co/6DA6J1AJun — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 5, 2020