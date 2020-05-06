أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 6-5-2020

ننشر أسعار الذهب الكويتي اليوم، الأربعاء 6-5-2020، حيث سجل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.82 دينار كويتي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الكويت

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي:

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (16.94 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (54.82 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.53 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (50.25 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.82 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (47.97 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.70 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (41.12 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.88 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (31.98 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.47 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (27.41 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (525.76 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (1,705 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (118.57 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (383.77 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (16,938 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (54,823 دولار أمريكي)