AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حلمي طولان: أتمنى عودة الدوري

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
كشف حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي عن أمنياته في عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز من جديد خلال الموسم الحالي بعد فترة توقف طويلة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال حلمي طولان:"أتمنى عودة النشاط، الاتجاه الآن في العالم هو التعامل مع المرض، وفي مصر بدأنا نسلك نفس الطريق".

وأضاف مدرب إنبي قائلًا:"فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع غير كافية على الإطلاق؛ لأن فترة التوقف ستكون أكثر من شهرين، لذلك نحتاح فترة أطول للإعداد".

وكانت مسابقة الدوري المصري الممتاز توقفت مع قرار مجلس الوزراء ووزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد.

واختتم مدرب إنبي :"حالة اللاعبين البدنية في الوقت الحالي لا تتعدى 10%، نحتاج إلى أن تصل إلى 85% حتى نعود لاستئناف النشاط والمباريات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدور الثاني ينطلق.. انبي في مواجهة طلائع الجيش

بشرى سارة لجماهير الهلال السعودي بشأن الدوري

فرج عامر يعلن موعد استئناف الدوري المصري

طولان: الأندية تحتاج 6 أسابيع للعودة للدوري من جديد

ضياء السيد يكذب تصريحات بونفرير بشأن خسارة الأهلي للدوري موسم 2003

أمين موقو: قرار نهائي باستكمال الموسم الحالي والأندية التونسية تؤيد عودة الدوري

ترشيحاتنا

شاهد..أوس أوس بصحبة حمدي المرغني وإبرام في كواليس "2 في الصندوق"

صعبة التحمل.. كيف يتم إجراء مسحة تحليل فيروس كورونا؟

حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع لاعب النجم الساحلي

أين المليون دولار؟.. الزمالك يعلن استياءه من معاملة كاف

في ذكرى رحيل محمد الشرقاوي.. قصة خلافه مع عادل إمام بسبب كرامة

بعد ظهور ابنه المتحول جنسيًا.. هشام سليم يتصدر تريند تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. شاهد حلا شيحة تثير الجدل بصورة غريبة

لمائدة الإفطار.. أسماك مشوية مع الأرز البنى.. والحلو كنافة نابلسية

بسبب كورونا وملل الحظر.. بريطاني يكتشف نفقا سريا عمره 120 عاما تحت منزله