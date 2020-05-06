حلمي طولان: أتمنى عودة الدوري

كشف حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي عن أمنياته في عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز من جديد خلال الموسم الحالي بعد فترة توقف طويلة.





وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال حلمي طولان:"أتمنى عودة النشاط، الاتجاه الآن في العالم هو التعامل مع المرض، وفي مصر بدأنا نسلك نفس الطريق".





وأضاف مدرب إنبي قائلًا:"فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع غير كافية على الإطلاق؛ لأن فترة التوقف ستكون أكثر من شهرين، لذلك نحتاح فترة أطول للإعداد".





وكانت مسابقة الدوري المصري الممتاز توقفت مع قرار مجلس الوزراء ووزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد.



