حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع لاعب النجم الساحلي

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي حقيقة دخول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في مفاوضات لضم وجدي كشريدة.





ونفى المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي هذا الأمر مؤكدا أن الأهلي والزمالك لما يتفاوضا لضم كشريدة خلال الفترة الماضية.





وقال قيس عاشور في تصريحات تلفزيونية عبر أون تايم سبورت أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية بين النادي التونسي وبين الأهلي أو الزمالك بشأن وجدي كشريدة.



