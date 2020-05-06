من بينهم أم ورضيعتها.. خروج 10 حالات من مستشفى عزل إسنا.. صور

أعلن وليد الضوي مدير العلاقات العامة بمستشفى إسنا التخصصي، بجنوب الاقصر ، اليوم الأربعاء ، عن شفاء وخروج 10 حالات من مستشفي عزل اسنا بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.





وأضاف " الضوي " ان من بين الحالات التى خرجت اليوم ثالث حالة ولادة خروجا نهائيا مع طفلتها الرضيعة التي اطلقت عليها اسم "رضا" نسبة إلى رضا التوني رئيسة التمريض بالمستشفي امتنانا بدورها ودور التمريض في شفائها هي وطفلتها.





و غادرت الحالات المستشفى بعد تماثلها للشفاء وسط فرحة كبيرة والتقاط الصور التذكارية مع أطقم الأطباء والتمريض.





جدير بالذكر أن نسب الشفاء في مستشفى العزل الصحي بإسنا من أكبر نسب الشفاء على مستوى الجمهورية.





ومن جانب اخر أجرى وكيل صحة الاقصر جولة تابع خلالها مدي التزام الفرق العاملة بمبني المدينة الشبابية بمدينة الطود والمخصص كمستشفى عزل بالإجراءات الوقائية وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والغذائية، كما باشر أعمال التطهير والتعقيم التي يتم القيام بها دوريًا للمبنى.







