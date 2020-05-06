AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد خسارتها 30 كيلو.. أديل تظهر بإطلالة لافتة في عيد ميلادها الـ 32

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:39 ص
أديل
أديل
Advertisements
شروق ابراهيم
خطفت النجمة العالمية أديل الأنظار خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ 32 الذي صادف أمس الخامس من شهر مايو، بظهورها بجسم رشيق ونجيف بعد خسارتها أكثر من 30 كيلو وزنها. 

ونشرت أديل صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مرتدية فستان أسود قصيرًا. 


وعلقت أديل على الصورة قائلة: "شكرًا لك على عيد الحب. آمل أن تظلوا جميعًا آمنين وعاقلون خلال هذا الوقت الجنوني".


ولكي تخسر اديل هذا الوزن، احتاجت المغنية البريطانية إلى ثلاث مدربين شخصيين متخصصين يساعدونها في اتباع هذا النظام الغذائي الصارم، وممارسة الرياضة معه.


وتأتي تلك الخطوة بعد مرور فترة قصيرة على انتهاء أديل من إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه شهر أبريل الماضي.


وقررت أديل مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد طلاقها.. حقيقة ارتباط أديل بـ عضو فريق One direction

تعرف على آخر تطورات قضية طلاق أديل

مطربة أمريكية شهيرة تدفع 171 مليون دولار إلى طليقها.. تفاصيل

خسارة مالية كبيرة لـ أديل بسبب طليقها.. تفاصيل

نشرة هوليوود.. جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان لمتضرري كورونا.. خسارة مالية لـ أديل بسبب طليقها

فى عيد ميلادها.. تعرف على سر خسارة أديل 22 كيلو من وزنها

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد ماجدة الصباحي.. تعرف على اسمها الحقيقي وسبب تغييره

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

الوسواس في الصلاة .. علاجه وكيفية التعامل معه.. فيديو

بعد ظهور ابنه المتحول جنسيًا.. هشام سليم يتصدر تريند تويتر

في ذكرى رحيل روحية خالد .. طاردها معجب فانتقمت منه بموقف طريف

سرق وتعاطى مخدرات وأصيب بمرض خطير .. الجمهور يطارد حمو بيكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. شاهد حلا شيحة تثير الجدل بصورة غريبة

لمائدة الإفطار.. أسماك مشوية مع الأرز البنى.. والحلو كنافة نابلسية

بسبب كورونا وملل الحظر.. بريطاني يكتشف نفقا سريا عمره 120 عاما تحت منزله