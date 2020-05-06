بدء توسعة مدخل شارع الجيش بمنطقة الكافوري على صحراوي الإسكندرية.. صور

تابع اللواء محمد عبد الوهاب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، الأربعاء، أعمال إزالة الحواجز المخالفة لنيوجيرسي الطريق وإزالة كافة المعوقات وعودة الطريق لأصله، نظرا لأهميته لوجود العديد من المصانع والوحدات العسكرية.



وتهدف أعمال إزالة الحواجز -بحسب بيان الأربعاء- إلى تسيير حركة دخول وخروج المركبات وعودة الطريق لطبيعته، دون التعرض للحركة المرورية بالطريق الصحراوي.



ومن المقرر أن يتم البدء في أعمال رصف الطريق وإعادة تأهيله لتيسير حركة المركبات منعا للحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين.