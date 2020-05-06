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محافظات

بدء توسعة مدخل شارع الجيش بمنطقة الكافوري على صحراوي الإسكندرية.. صور

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:06 م
توسعة شارع الجيش
توسعة شارع الجيش بالاسكندرية
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أحمد عبد العزيز
تابع اللواء محمد عبد الوهاب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، الأربعاء، أعمال إزالة الحواجز المخالفة لنيوجيرسي الطريق وإزالة كافة المعوقات وعودة الطريق لأصله، نظرا لأهميته لوجود العديد من المصانع والوحدات العسكرية. 

وتهدف أعمال إزالة الحواجز -بحسب بيان الأربعاء- إلى تسيير حركة دخول وخروج المركبات وعودة الطريق لطبيعته، دون التعرض للحركة المرورية بالطريق الصحراوي. 

ومن المقرر أن يتم البدء في أعمال رصف الطريق وإعادة تأهيله لتيسير حركة المركبات منعا للحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين. 

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود البرعي مدير مديرية الطرث والنقل ، واللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول.  

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كلف اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة ، لمتابعة البدء في أعمال توسعة وإعادة تأهيل مدخل شارع الجيش ( شارع عشرين) بمنطقه الكافورى من طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.
بدء توسعة مدخل شارع الجيش بمنطقة الكافوري على صحراوي الإسكندرية.. صور
بدء توسعة مدخل شارع الجيش بمنطقة الكافوري على صحراوي الإسكندرية.. صور
بدء توسعة مدخل شارع الجيش بمنطقة الكافوري على صحراوي الإسكندرية.. صور
بدء توسعة مدخل شارع الجيش بمنطقة الكافوري على صحراوي الإسكندرية.. صور
بدء توسعة مدخل شارع الجيش بمنطقة الكافوري على صحراوي الإسكندرية.. صور
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