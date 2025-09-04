الحبس 4 أيام لشخص نَصَبَ واحتال على المواطنين في الإسكندرية

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام بالإسكندرية؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وبممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل)، وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية.