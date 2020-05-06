طلاب أولى ثانوي يمتحنون الجغرافيا إلكترونيا من المنازل.. ويؤكدون: أسئلة الاختيارات كانت محيرة.. وعمليات التعليم تؤكد عدم رصد أي أعطال بمنصة الامتحان

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي:





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لابد من إدخالها بشكل صحيح، ولابد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.





ويكون لكل امتحان الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.

وقالت وزارة التربية والتعليم : أن المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجددًا.



ويتمثل جدول الصف الأول الثانوي

الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربية السبت 2 مايو: اللغة الأجنبية الأولى الاثنين 4 مايو: الأحياء الأربعاء 6 مايو: الجغرافيا السبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانية الإثنين 11 مايو: الرياضيات الأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطق السبت 16 مايو: الفيزياء الإثنين 18 مايو : التاريخ الأربعاء 20 مايو: الكيمياء

أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

الخميس 30 أبريل: اللغة العربية الأحد 3 مايو: اللغة الأجنبية الأولى الثلاثاء 5 مايو: الأحياء والفلسفة الخميس 7 مايو: اللغة الأجنبية الثانية الأحد 10 مايو: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات الثلاثاء 12 مايو: الفيزياء والتاريخ الخميس 14 مايو: التطبيقات الرياضية وعلم النفس الأحد 17 مايو: الكيمياء والجغرافيا