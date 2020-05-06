طلاب أولى ثانوي يمتحنون الجغرافيا إلكترونيا من المنازل.. ويؤكدون: أسئلة الاختيارات كانت محيرة.. وعمليات التعليم تؤكد عدم رصد أي أعطال بمنصة الامتحان

* طلاب أولى ثانوي : الامتحان في المجمل كويس لكنه محتاج تركيز
* التعليم : غرف عمليات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية تتابع سير الامتحان لحظة بلحظة
أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الجغرافيا، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر .
وقد تواجد على منصة الامتحان خلال الفترة الصباحية ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا طلاب المحافظات التالية :
القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء
بينما يتواجد على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا ، طلاب محافظات :
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح
وقد تباينت آراء الطلاب حول مستوى الامتحان ، فقالت هند عثمان: الامتحان كويس الحمد لله.
بينما قالت ياسمين علاء : "الامتحان كويس إلى حد ما" ، لكن هناك بعض الأسئلة التي حيرت الطلاب نتيجة التلاعب بالألفاظ مثل سؤال الوادي الجديد وسؤال محافظة المنوفية وسؤال مرسى مطروح.
وقال أحمد حسين: أسئلة الاختيارات محتاجة تركيز لكن الامتحان في المجمل "كويس".
ومن جانبها .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك غرف عمليات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، تتابع الآن سير امتحان الصف الأول الثانوي 2020، الذي يتم من المنازل إلكترونيا على منصة الامتحان assessment.
وأشارت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية منذ صباح اليوم مع طلاب الصف الأول الثانوي أثناء سير امتحان مادة الجغرافيا، الذي يتم بشكل إلكتروني من المنازل منذ التاسعة صباحا.
وأوضحت عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم رصد أي شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة، والأمور تسير على ما يرام.
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وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يناشد جميع طلاب الصف الأول الثانوي الذين يؤدون امتحان الجغرافيا اليوم، بالدخول على رابط تسجيل الحضور الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم، بعد الامتحان.
ويمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تسجيل حضور الاختبار يوميًا وتسجيل شكوى أثنـــاء الاختبار، من خلال الضغط هنا
وبمجرد الدخول على الرابط لابد للطالب من اتباع الخطوات التالية :
- حدد نوع الخدمة (تسجيل حضور اختبار اليوم ، أو تقديم شكوى أثناء الاختبار )
- حدد الصف ( الصف الأول الثانوي ، أو الصف الثاني الثانوي )
- ادخل اسم المستخدم الخاص بالاختبار (كود الطالب)
- ادخل كلمة السر الخاصة بالاختبار
- اضغط تسجيل دخول
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "لدينا إمكانيات تقنية تجعلنا نراقب جميع الموجودين على منصة الامتحان حاليا، ونعرف مدى تقدم كل طالب في حل الأسئلة، وما الوسيلة التي دخل بها الطالب على منصة الامتحان، وما المشاكل التي واجهته على منصة الامتحان".
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل ، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي:
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لابد من إدخالها بشكل صحيح، ولابد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.
ويكون لكل امتحان الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.
وقالت وزارة التربية والتعليم : أن المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجددًا.
ويتمثل جدول الصف الأول الثانوي:
الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربية
السبت 2 مايو: اللغة الأجنبية الأولى
الاثنين 4 مايو: الأحياء
الأربعاء 6 مايو: الجغرافيا
السبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانية
الإثنين 11 مايو: الرياضيات
الأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطق
السبت 16 مايو: الفيزياء
الإثنين 18 مايو : التاريخ
الأربعاء 20 مايو: الكيمياء
الخميس 30 أبريل: اللغة العربية
الأحد 3 مايو: اللغة الأجنبية الأولى
الثلاثاء 5 مايو: الأحياء والفلسفة
الخميس 7 مايو: اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 10 مايو: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات
الثلاثاء 12 مايو: الفيزياء والتاريخ
الخميس 14 مايو: التطبيقات الرياضية وعلم النفس
الأحد 17 مايو: الكيمياء والجغرافيا
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي، أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.