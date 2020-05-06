وكيل الزراعة بالغربية: توريد 46 ألفا و348 طن قمح للصوامع والشون

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية عن توريد 46 ألفا و348 طنا و677 كيلو قمح حتي اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع1887طنا و147كيلو لشركة المطاحن. وللشركة المصرية 1705 أطنان و398كيلو. والبنك 2775 طنا و72كيلو.





وأشار إلى أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 84ألفا و150فدانا .





وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين .





يذكرأنه تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد .





واشار الى ان المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو140 ألفا و557 فدانا.