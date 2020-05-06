ميسي يخضع لفحص فيروس كورونا

الرباعي سيرجي روبرتو، وإيفان راكيتيتش، وكليمينت لينجليت، وتير شتيجين، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

إلى مدينة خوان جامبر الرياضية،

وكان أول الحاضرين

وكان أول الحاضرين إلى مدينة خوان جامبر الرياضية، الرباعي سيرجي روبرتو، وإيفان راكيتيتش، وكليمينت لينجليت، وتير شتيجين، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وألزمت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، اللاعبون والمدربون والموظفون باجتياز اختبار فيروس كورونا، قبل العودة للتدريبات واستكمال المنافسات.





ومن المرجح أن يستأنف البارسا تدريباته بدءًا من الأسبوع المقبل، حيث سيشهد المران مجموعات صغيرة، على أن يعود تدريجيًا لمجموعة واحدة.



