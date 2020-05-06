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رياضة

ميسي يخضع لفحص فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:26 م
ميسي
ميسي
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إسراء أشرف،
وصل الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لفريق برشلونة الإسباني، صباح اليوم، الأربعاء، إلى مقر النادي، لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وكان أول الحاضرين  إلى مدينة خوان جامبر الرياضية، الرباعي سيرجي روبرتو، وإيفان راكيتيتش، وكليمينت لينجليت، وتير شتيجين، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وألزمت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، اللاعبون والمدربون والموظفون باجتياز اختبار فيروس كورونا، قبل العودة للتدريبات واستكمال المنافسات.

ومن المرجح أن يستأنف البارسا تدريباته بدءًا من الأسبوع المقبل، حيث سيشهد المران مجموعات صغيرة، على أن يعود تدريجيًا لمجموعة واحدة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد، في تجميد النشاط الكروي في إسبانيا، وفي أغلب دول العالم.

ميسي يخضع لفحص فيروس كورونا
ميسي يخضع لفحص فيروس كورونا
ميسي يخضع لفحص فيروس كورونا
ميسي يخضع لفحص فيروس كورونا
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