تأجيل عودة الدورى الألماني

قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأجيل عودة الدورى الألمانى لكرة القدم حتي 22 مايو المقبل بعد فترة التجميد التى شهدتها الأنشطة الرياضية على خلفية انتشار فيروس كورونا .





ويأتى قرار المستشارة الألمانية لخضوع جميع اللاعبين والمدربين وعناصر كرة القدم داخل الملعب لحجر صحي لمدة اسبوعين وهو ماتسبب في تأجيل المسابقة بدلا من إقامتها يوم 15 مايو القادم .





وفي تقرير لصحيفة بيلد الألمانية فإن فترة الحجر الصحي ستتم داخل المعسكرات التدريبية للفرق استعدادا لخوض الدورى سريعا .





ويعد الدورى الالماني اول دورى يعود للنشاط في اوروبا بعد فترة التوقف التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد وسيتم لعب المبارايات بدون جمهور .





جدير بالذكر ان فرنسا اعلنت الغاء جميع المسابقات والأحداث والأنشطة الرياضية الموسم الحالي وحتي السيطرة علي الفيروس وتوج نادي باريس سان جيرمان بلقب الدورى الفرنسي .