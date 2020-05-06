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رياضة

تأجيل عودة الدورى الألماني

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:35 م
الدورى الالماني
الدورى الالماني
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عبدالله هشام
قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأجيل عودة الدورى الألمانى لكرة القدم حتي 22 مايو المقبل بعد فترة التجميد التى شهدتها الأنشطة الرياضية على خلفية انتشار فيروس كورونا . 

ويأتى قرار المستشارة الألمانية لخضوع جميع اللاعبين والمدربين وعناصر كرة القدم داخل الملعب لحجر صحي لمدة اسبوعين وهو ماتسبب في تأجيل المسابقة بدلا من إقامتها يوم 15 مايو القادم . 

وفي تقرير لصحيفة بيلد الألمانية فإن فترة الحجر الصحي ستتم داخل المعسكرات التدريبية للفرق استعدادا لخوض الدورى سريعا . 

ويعد الدورى الالماني اول دورى يعود للنشاط في اوروبا بعد فترة التوقف التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد وسيتم لعب المبارايات بدون جمهور . 

جدير بالذكر ان فرنسا اعلنت الغاء جميع المسابقات والأحداث والأنشطة الرياضية الموسم الحالي وحتي السيطرة علي الفيروس وتوج نادي باريس سان جيرمان بلقب الدورى الفرنسي .
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