وزيرة الهجرة تتحدث عن العالقين في بث مباشر.. الثانية ظهر اليوم

تحل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ضيفة في حوار من خلال برنامج "مباشر مع عادل" الذي يقدمه الدكتور عادل العدوي، أستاذ علاقات دولية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، للحديث عن آخر المستجدات حول عودة المصريين العالقين بالخارج





يبث البرنامج في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على انستجرام، من خلال الرابط التالي:- https://instagram.com/moemigegy?igshid=8om34vrjxib6





قالت إنه تم أمس انعقاد اجتماع مع رئيس الوزراء وتم عرض الجدول الزمني لعودة كل الشرائح المستغيثة من المصريين العالقين في الخارج، وتقرر عودتهم كلهم قبل انتهاء رمضان. وكانت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد





وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه بالأمس استقبلت مصر أول طائرتين من دولة الكويت وكانتا تحملان المصريين المخالفين للإقامة في الكويت، واستقبلت قبل ذلك مصريين من أمريكا والسعودية وفرنسا وغيرها.









وأضافت مكرم في بداية ازمة فيروس كورونا وتداعياتها في الخارج وخاصة أوروبا وأمريكا أطلقت غرفة عمليات وزارة الهجرة الكثير من المناشدات والاستغاثات من شريحة العالقين بالخارج وهم المصريون الذين سافروا بغرض العلاج او الزيارة او حضور احد المؤتمرات و شريحة الطلاب الدارسين في الخارج.





ووجهت جزيل الشكر لكل من وزارتي الطيران والخارجية بما يتعلق بجمع بيانات واعداد المصريين الراغبين في العودة، مشيرة الى انه تم صدور قرار من رئيس الوزراء بتكثيف عدد رحلات العالقين في الخارج لقضاء العيد في مصر، وتم اعطاء التكليف بفتح خطوط سير طيران أكثر.