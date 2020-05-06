ملف العالقين في الخارج.. وزيرة الهجرة: نعمل لإعادتهم قبل عيد الفطر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه التعامل مع العالقين المصريين بالخارج كان فى ظروف طارئة واستثنائية، مشددة على أن الدولة لا تفرق بين أبناء الوطن فى الخارج، وتعمل على إعادتهم بسلامة لأرض الوطن.





وأشارت إلى أن ما حدث فى مراكز الإيواء التى خصصتها دولة الكويت للمخالفين المصريين كان بسبب الحملات المغرضة والحرب الشرسة على مصر، موضحة أن إجراءات إعادة المصريين تعد ضربة قاضية لهذه الحملات.





وأوضحت "نبيلة مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما حدث يكشف الحرب الشرسة التى تتعرض لها الدولة، ولذلك دائمًا أناشد المصريين فى الخارج التحقق من كل معلومة تأتيهم.





وأكدت وزيرة الهجرة، أن هناك كتائب إلكترونية ومجموعات تحاول أن تحرك مشاعر المصريين ضد دولتهم فى الخارج، وأشعلت مشاعر سلبية من أجل دفع المواطنين إلى أفعال سلبية وهو ما تحقق بالفعل.





وتابعت: "مررنا بحرب شرسة تهدف لزعزعة ثقة المواطن فى دولته.. تحركنا بهدوء وبكل دقة من أجل إعادة المصريين فى الخارج بطريقة صحيحة وصحية"، مشددة على أن ما حدث فى معسكرات الإيواء بالكويت حالة من عدم الالتزام من قبل المواطنين المصريين والحكومة الكويتية نجحت فى حل ذلك الأمر بكل هدوء.





وشددت مكرم، على أن الإجراءات التى اتخذتها مصر الآن من أجل إعادة أبناء الوطن فى الخارج، هى ضربة قاضية لكل الحملات المغرضة التى تعمل على زعزعة ثقة المواطن بدولته.





وأضافت مكرم، أن كل مواطن مصرى فى الخارج هو سفير لدولته وإذا كان مخالفا عليه أن يحترم القوانين فى البلد الموجود بها ويتحلى بضبط النفس وستعمل الدولة المصرية على إعادته إلى أرض الوطن.





وأكدت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية لا تفاضل بين أبناء الوطن فى الخارج، ولفتت إلى أنه تم عرض الخطة الكاملة الرامية لإعادة كافة المصريين فى الخارج، على رئيس الوزراء ، وتم وضع التواريخ والدول المستهدفة فى ذلك، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن المواطن على رأس قائمة اهتمام الدولة، وأن مصر لا تنسى أبناءها، وتعمل على إعادتهم قبل عيد الفطر.





ووجهت مكرم، الشكر لدولة الكويت على التنسيق فى إعادة المصريين، مشددة على أن مصر تعمل وفق خطط منهجية لإعادة أبنائها فى ظل الإجراءات الاحترازية وتحافظ على سلامة العائدين.





وأشارت إلى أن "وزارة الخارجية أخذت الجدول الزمنى لإرساله إلى البعثات المصرية فى الخارج".