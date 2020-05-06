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مرأة

أسهل طريقة لعمل كفتة بالبيض والصلصلة.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:31 م
كفتة بالبيض والصلصلة
كفتة بالبيض والصلصلة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كفتة بالبيض والصلصة بمذاق لا يقاوم وشكل شهي لسفرة رمضان.
 
مقادير كفتة بالبيض والصلصة:

لحمة مفرومة 
2 ملعقة كبيرة دقيق 
بصل مبشور 
بيضة 
نصف كوب بقسماط 
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
بقدونس 
ملح 
فلفل أسود 
قرفة 
زنجبيل بودرة 
بيض مسلوق 
التغليف 
دقيق 
بيض 
بقسماط 
زيت للقلي 

الصلصة 
بصل 
ثوم 
سمنة 
صلصة 
طماطم 
عصير طماطم 
ملح 
فلفل أسود 
فلفل حار 
أرز بالشعرية  للتقديم 

طريقة تحضير كفتة بالبيض والصلصة

* يخلط بصل وبيض وبقسماط ودقيق وبيكنج بودر وملح وفلفل أسود تضرب في الكبة

* تضاف لحمة مفرومة وبقدونس وتضرب مرة أخرى

* تحشى الكفتة بيض مسلوق وتشكل كرات

* تقلب الكفتة في الدقيق

* يضرب البيض باللبن وملح وفلفل أسود

* تغلف الكفتة بخليط البيض والبقسماط

* تقلى في الزيت

تحضير الصلصة:

* يشوح البصل مع السمنة.

* يضاف عصير الطماطم وصلصة طماطم وبقدونس ويقلب.

* يوضع جزء من الكفتة في صوص الطماطم وتترك على النار حتى تمام الطهي.

* الجزء الآخر يوضع في صينية وتدخل الفرن.

* تغرف في طبق التقديم مع أرز بالشعرية.

* تقدم ساخنة.
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